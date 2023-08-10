اصطياد وحش الأعماق في خليج العقبة

وطنا اليوم:كشف خبير الصيد الرياضي الدكتور مروان شريم، أنه استطاع صيد سمكة “الفرس الغزير” والملقبة بـ”وحش الأعماق”، خلال جولة صيد قام بها في خليج العقبة.

وأظهر مقطع السمكة الخطيرة والقاتلة وهي بالقرب من سطح الماء، حيث أوضح الدكتور شريم إنها لقبت بوحش الأعماق لأنها تهاجم بكل قوتها ولا تهاب الأعداء مثل سمكة القرش.

ولفت إلى أن هذا النوع من الأسماك يظهر على سطح البحر أثناء الليل، ويتجول بحرية وثقة ويطارد الفريسة في كل مكان.

وأشار إلى أن هذا النوع من الأسماك يتكاثر بشكل واسع، ويوجد بالملايين في خليج العقبة مؤكدا أنه يعيش على عمق 500 متر ولغاية 1000 متر تحت سطح البحر، ويتغذى على الحبار والماكريل.

وأكد أنه لم يتم رصد أي هجوم لهذا النوع من الأسماك ضد البشر منذ فترة زمنية طويلة، حيث تم اكتشافه في خليج العقبة عام 2010، ويتم صيده من قبل بعض الصيادين حيث يتصف لحمة بالطعم الجيد.

وأضاف أن أكبر حجم تم اصطياده في العقبة كان 250 كيلو غرام، وبطول تجاوز المترين ونصف.

واوضح أن هذا النوع من الأسماك ينمو بأحجام ضخمة وبسرعة هائلة، وهي أسماك تتصف بنهمها الشديد للأكل المستمر وفق شريم