رئيس ديوان الخدمة : ما يشاع عن حجم الفساد أحيانا مبالغ فيه

وطنا اليوم:وقع رئيس ديوان الخدمة المدنية، الدكتور سامح الناصر، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، خطة تعاون لعامي 2023 – 2024، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الناصر إلى أن الخطة تأتي في إطار التعاون المشترك الذي يعد هدفه الرئيسي البناء على الجهود المشتركة والاستفادة من خلاصة التجارب والبناء عليها لتوفير الجهد والوقت والمال، مؤكداً أن العلاقة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منبثقة من خصوصية العلاقة بين الشعبيين والقيادتين.

وأضاف رئيس ديوان الخدمة المدنية، في حديث لمراسلة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في القاهرة أن ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا على مشروع وطني كبير للانتقال نحو ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي بحيث يكون مقرونا برضا المواطن، خصوصا في الدور الجديد للديوان المرتبط بإعادة التنظيم والهيكلة والثقافة المؤسسية والخدمات العامة، وسيتم اطلاع الأشقاء من الجهاز المركزي على الجهد المبذول.

وأشار الناصر إلى أن الديوان سيستقبل موظفين تابعين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاطلاعهم على التجربة الريادية التي قام بها ديوان الخدمة المدنية الأردنية في مجال التعيين والاختيار على أساس الكفاءات المهنية والفنية وتطبيق هذا الجهد المضني في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والتركيز على الكفايات التربوية التعليمية.

وأشار إلى تسليم الدكتور صالح الشيخ نسخا من الأدلة التي جرى إعدادها من قبل ديوان الخدمة في مختلف المهن والأعمال.

وأوضح الناصر أن الديوان حريص على اطلاع الجانب المصري على ما يقوم به من مشروع وطني شامل يتعلق بإعداد الأوصاف الوظيفية لكل وظائف الخدمة المدنية، وليس وصفا تقليديا على ما بُني عليه سابقا، ويتضمن متطلبات أساسية من ضمنها متطلبات التكنولوجيا والاتصال والقضايا المرتبطة بالمهارات اللغوية.

وأشار الناصر إلى أنه سيتم كذلك إيفاد موظفين من الديوان إلى الجهاز المركزي اعتبارا من شهر أيلول المقبل للاطلاع على تجربة الجهاز المركزي فيما يرتبط بالرقابة الإدارية والامتثال في جوانب الخدمات العامة وما يتصل بالجهد المبذول بإعادة الهيكلة قبيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل معلما وإنجازا غير مسبوق بالمنطقة العربية بهذا الحجم وهذا التطور كمدينة ذكية بالكامل، ووضع معايير وأسس نقل الموظفين وستكون تجربة رائدة للاطلاع عليها وعلى الجهود الإصلاحية التي تم بذلها من عام 2014، للاستفادة منها.

ولفت الناصر إلى أنه سيتم إسناد دور مهم بالرقابة الإدارية لديوان الخدمة في صورته الجديدة، مشيرا إلى أن الجميع يسعى الى مقاومة الفساد.

وأوضح أن ما يشاع عن حجم الفساد أحيانا مبالغ فيه، لأن عدم فهم الإجراءات وعدم وجود أدلة يسهم في إحداث الخلل في فهم المتطلبات اللازمة لتقديم الخدمة، خصوصا في ظل غياب مؤشرات الأداء الكمية والنوعية وأدلة العمليات المختلفة.

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ استقبل وفد ديوان الخدمة المدنية برئاسة الدكتور سامح الناصر، وجرى عقد عدة اجتماعات لتبادل الخبرات والمناقشة حول أفضل الممارسات المستحدثة في مجال الإدارة العامة، كما قام الوفد بتفقد مركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابعين للجهاز، إلى جانب متحف الحضارة وعدد من المعالم المميزة للعاصمة الإدارية