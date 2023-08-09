الحرارة تقترب من 50 درجة في بعض المناطق السبت

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر إن الأردن على أعتاب أحوال جوية حارة غير اعتيادية ابتداء من ساعات الصباح السبت القادم.

كتلة هوائية حارة

ورجح الشاكر أن كتلة هوائية شديدة حارة تندفع من شبه الجزيرة العربية، مضيفا أن درجات الحرارة ستفوق حاجز الأربعين مئوية في مناطق متفرقة منها العاصمة عمان.

وأشار الشاكر إلى أن موجة الحر تستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

وتُشير أحدث قراءات الخرائط الجوية بأن الأردن على موعد مع تأثير موجة حارة شديدة خلال الأسبوع القادم (بدءاً من السبت 12 آب) لترتفع معها درجات الحرارة عن المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 درجات مئوية

و في التفاصيل، فإن كتلة هوائية شديدة الحرارة يُتوقع أن تندفع من صحراء شبه الجزيرة العربية بإتجاه بلاد الشام بما فيها المملكة، مما سيؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة السبت و الأحد، و تصبح درجات الحرارة أعلى بكثير من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام. و يُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح شديد الحرارة في ساعات الظهيرة و العصر في أغلب المناطق و تكون درجات الحرارة ما بين 41 و 43 درجة مئوية في العديد من القرى و المُدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان،، كما و يكون الطقس شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية و تتجاوز درجات الحرارة هناك الـ 45 درجة مئوية، و قد تقترب من 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار الوسطى.