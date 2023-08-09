التربية: تشعيب طلبة العاشر تحدٍ جديد يواجه الوزارة

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية نجوى قبيلات، الأربعاء، إن أبرز تحدٍ يواجه وزارة التربية والتعليم في العام الحالي هو التشعيب للطلبة بعد الصف التاسع.

وأضافت قبيلات، أن المدة الزمنية التي كانت أمام الوزارة قصيرة جدا لتجهيز مدارسها المهنية لاستقبال الطلبة في التخصصات المهنية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه الوزارة ستستقبل هذا العام الحد الأدنى الراغبين في دراسة الفروع المهنية الذي يبلغ عددهم 17911 موضحة أنهم من طلبة الصف التاسع الذين سيترفعون للصف العاشر في 6 تخصصات، وهي تخصص الأعمال وتخصص التكنولوجيا وتخصص الهندسة وتخصص التجميل والضيافة والزراعي، وهذه التخصصات تطرح لأول مرة في وزارة التربية والتعليم.

وأضافت أنه سيتم استحداث 4 تخصصات جديدة العام المقبل، وهي تخصص السياحة والسفر وتخصص البناء وتخصص الفن والتصميم وتخصص الإعلام والإبداع.

وبينت أن الوزارة استحدثت شعب للتعليم المهني في 262 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم و4 مدارس في الثقافة العسكرية وتم تجهيز المختبرات وتم طرح عطاء أجهزة الحواسيب، وتجهيز مختبرات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات فيها وأيضا تم ترشيح 6 مدارس للقرض الكويتي 2، وستكون مدارس مهنية متخصصة، وأيضا 5 مدارس أخرى لمنحة أبوظبي، مشيرة إلى أن التعليم المهني على سلم أولويات الوزارة