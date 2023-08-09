تدريب معلمين ومشرفين على آلية تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي

وطنا اليوم:كشفت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية نجوى قبيلات، الأربعاء، إن تدريب المعلمين والمشرفين على آلية تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي سيبدأ الأحد المقبل.

وقالت قبيلات أنه سيبدأ تدريب المشرفين التربويين كمدربين معتمدين ثم سيبدأون هم بتدريب المعلمين في الأسبوع الذي لا يوجد فيه دوام للطلبة، بحيث يبدأ تنفيذ البرنامج من أول يوم دوام حيث هناك برنامج خاص لمبحث الرياضيات واللغة العربية، وفق “المملكة”

وعن تطوير وتحديث المناهج، أشارت إلى وجود عطاء لتطوير اللغة الإنجليزية يتم في المركز الوطني لتطوير المناهج.

وبينت أن هناك تدريجا في المباحث، وسيتم التدريج للصفوف، حيث إنه سيتم تقسيم الصفوف إلى 3 حزم يبدأ التطوير للحزمة الأولى ثم الحزمة الثانية ثم الحزمة الثالثة