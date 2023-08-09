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سائقو خطوط إربد الشام بيروت يطالبون بإلغاء منصة تسجيل رحل السفريات

منذ ساعة واحدة
سائقو خطوط إربد الشام بيروت يطالبون بإلغاء منصة تسجيل رحل السفريات

وطنا اليوم:اشتكى أصحاب وسائقو مركبات على خطوط سفريات إربد-الشام-بيروت، من استمرار عملية حجز الدور لنقل الركاب على منصة إلكترونية، كانت وزارة الداخلية خصصتها لهذه الغاية أبان جائحة كورونا.
وبين سائقون أن الحجز عبر المنصة يربك عملهم، إذ لا يسمح للمركبة الحجز ودخول الأراضي السورية سوى مرة واحدة كل أربعة أيام، لافتين إلى أن المنصة تتيح التسجيل لفترة محدودة جداً لا تتجاوز خمس دقائق، يجري بعدها إغلاق المنصة بشكل تلقائي، مما يفوت عليهم فرصة التسجيل، ويضطرهم إلى الانتظار لأربعة أيام أخرى.

خسائر مادية
وقال سائقو سفريات إن قيامهم بعملية حجز دور يعدّ أمراً صعباً للغاية بسبب الضغط الهائل على الحجوزات، مبينين أن معظم الأشهر لا يحصلون سوى على ثلاث رحلات كحد أقصى.
وطالب السائقون وزارة الداخلية وإدارة الأزمات بإلغاء منصة تسجيل رحل السفريات، أسوة بإلغاء أوامر الدفاع، مشيرين إلى أن استمرار العمل عبر المنصة يكبدهم خسائر مادية كبرى، لا يستطيعون معها الإيفاء بالتزاماتهم اليومية العائلية، وسط ظروف اقتصادية صعبة


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