استحداث مدرستين في جرش لتخفيف الاكتظاظ

وطنا اليوم:استحدثت مديرية التربية والتعليم في جرش مدرستين داخل المحافظة لتخفيف الأكتظاظ داخل المدارس وزيادة أعداد الطلاب بالمسار المهني، وفقا لمدير تربية جرش باسم عضيبات.

وقال عضيبات الثلاثاء إنّ المدرستين المستحدثتين هما مدرسة البرج الأساسية والمدرسة المهنية، حيث أصبح عدد المدارس الحكومية داخل المحافظة 183 مدرسة.

وأضاف، أن عدد طلاب الصف الأول داخل المحافظة بلغ العام الحالي قرابة 5 آلاف طالب وطالبة، مبينا أن عدد الطلاب بالمدارس الحكومية قرابة 60 ألف طالبا.

وبين أن المديرية باشرت بإنتاج 1200 مقعد مزدوج في مدرسة القابسي الثانوية ومدرسة حسن الكايد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المقاعد في محافظة جرش.

وأشار عضيبات، إلى أن مديرية جرش أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال العام الدراسي 2023 / 2024.