الأرصاد ترجح تسجيل أعلى حرارة في الصيف خلال موجة الحر المقبلة

وطنا اليوم:رجّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، تسجيل أعلى درجات حرارة في فصل الصيف خلال موجة الحر المقبلة التي ستبدأ يوم السبت وتستمر لعدة أيام.

وتوقع آل خطاب مساء الاثنين، أن تكون موجة الحر الأولى في شهر آب الحالي هي الأشد خلال فصل الصيف الحالي، مرجّحا أن تتخطى درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان حاجز 40 درجة مئوية.

وحذّر من التعرض لأشعة الشمس خلال موجة الحر، خاصة خلال أوقات الذروة من الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا، داعيا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس إلى الوقوف في أماكن الظل خلال فترة الذورة.

كما دعا إلى استخدام واقيات الرأس والملابس ذات الألوان الفاتحة والخفيفة والفضفاضة وشرب الماء بشكل مستمر، ونصح بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وعدم إشعال النيران في الأماكن ذات الطبيعة الحرجية