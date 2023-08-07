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الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

7 أغسطس 2023
الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في بيت الأردن، اليوم الاثنين، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان


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