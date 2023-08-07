السميد يظفر بلقب بطولة المملكة للرجال للشطرنج والقضاة تظفر بلقب السيدات

وطنا اليوم:اختتمت مساء امس بطولة المملكه للرجال والسيدات لعام 2023 حيث حصل اللاعب حسن السميد على المركز الاول في بطولة الرجال واللاعب لؤي سمير على المركز الثاني واللاعب انس خويره جاء بالمركز الثالث واللاعب سيف مالك بالمركز الرابع واللاعب سمير منصور في المركز الخامس، اما في بطولة السيدات فقد حصلت اللاعبة ربى القضاه على المركز الاول وجاءت اللاعبة سيرينا عرفات في المركز الثاني واللاعبة جيدا هلال في المركز الثالث واللاعبة جود احمد في المركز الرابع واللاعبة نور الخطيب في المركز الخامس وفي نهاية البطوله قام المهندس اسامه ربيع ندير البطولة وعضو الاتحاد الملكي الاردني للشطرنج بتتويج الفائزين ، هذا وتبدا في نهاية هذا الاسبوع بطولة المملكه للفئات العمرية للشطرنج