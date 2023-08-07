والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة الله

وطنا اليوم:أسرة وطنا اليوم تشارك العقيد عامر السرطاوي احزانه بوفاة والده الحاج حسام بدوي السرطاوي.

ونعى السرطاوي والده بكلمات مؤثرة:

لا نقول الا ما يرضي الله ورسوله ، انا لله وانا اليه راجعون

والدي الحاج حسام بدوي السرطاوي في رحمة الله وذمته،

رحمة الله عليك واشهد الله انك المؤمن المسامح الكريم ، ظُلمت وما ظًلمت ، تعبت وارهقتك الدنيا فصبرت

فالى رحمة الله يا اغلى من على الارض

وانا لله وانا اليه راجعون

— سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر الغد من مسجد ال مكتوم / الزرقا الى مقبرة الهاشمية

تقبل التعازي في ديوان ال سرطة / شفا بدران ، الكوم اعتبارا من يوم غد بعد الساعه الرابعة