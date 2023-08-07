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والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة الله

7 أغسطس 2023
والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة الله

وطنا اليوم:أسرة وطنا اليوم تشارك العقيد عامر السرطاوي احزانه بوفاة والده الحاج حسام بدوي السرطاوي.
ونعى السرطاوي والده بكلمات مؤثرة:
لا نقول الا ما يرضي الله ورسوله ، انا لله وانا اليه راجعون
والدي الحاج حسام بدوي السرطاوي في رحمة الله وذمته،
رحمة الله عليك واشهد الله انك المؤمن المسامح الكريم ، ظُلمت وما ظًلمت ، تعبت وارهقتك الدنيا فصبرت
فالى رحمة الله يا اغلى من على الارض
وانا لله وانا اليه راجعون
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