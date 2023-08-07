‎مهيدات في جولة ميدانية لمتابعة المصانع والمنشآت الغذائية

وطنا اليوم:‎واصل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سلسلة جولاته الميدانية التفقدية على المصانع والمنشآت الغذائية بزيارة مصنع شركة الأخوين زلاطيمو للحلويات.

‎وأشار مهيدات إلى أن الجولة جاءت ضمن الجولات الدورية التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمتابعة المنشآت الغذائية والوقوف على استيفائها للشروط الصحية من حيث المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المنتج النهائي وظروف الحفظ والتخزين واستخدام مواد التعقيم ومواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء.

‎واطلع مهيدات خلال الجولة على أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج الحلويات وفق أعلى معايير الجودة مشيدا بالمستوى المتقدم لهذه التقنيات الحديثة ، مشيرا إلى أن المصنع يشكل نموذجا في تطبيق أنظمة الجودة والاشتراطات الصحية خلال كافة مراحل سلسلة الانتاج وتوفير منتج وطني متميز يصدر إلى 30 سوقا خارجيا .

‎وأكد مهيدات على أن المؤسسة تسخر كافة إمكاناتها لتقديم جميع سبل الدعم وتعزيز التعاون الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعات الغذائية وبما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني وتعزيز الصادرات الغذائية الوطنية وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها مما يسهم في رفد عجلة الاقتصاد الوطني.

‎من جهته قدم المهندس أحمد وائل زلاطيمو – مدير عام شركة “الأخوين زلاطيمو للحلويات خلال الجولة الميدانية في مرافق المصنع شرحا مفصلا عن التقنية الفريدة التي تم ابتكارها في الأخوين زلاطيمو في تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، وجميع أقسام إنتاج هذه الحلويات وأحدث المعدات المستخدمة والمبتكرة، بإلإضافة إلي المواد الأولية.

‎وثمن المهندس أحمد وائل زلاطيمو الجهود التي تبذلها المؤسسة ممثلة بمديرها العام لدعم الصناعة الغذائية الوطنية مما يشجع الصناعات الأردنية بشكل عام على التطور المستمر ومواصلة مسيرة التقدم والنجاح مؤكدا حرص الشركة على سلامة المنتجات ومدخلات الإنتاج ومطابقتها لأعلى معايير الجودة ، معربا عن فخره بأن تكون شركة الأخوين زلاطيمو جزءا من الشركات التي تمثل جودة وفخر الصناعة الأردنية بالتوجيه والتعاون المستمر مع مؤسسة الغذاء والدواء.

‎يذكر أن الجولة تأتي استمرارا للزيارات الدورية التي تنفذها المؤسسة للمنشآت الغذائية والدوائية في المملكة، وضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع، وبما يخدم هذه الصناعات