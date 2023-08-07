كلاب يعتذر للعضايلة والفريحات : ايادٍ خبيثة حاولت حرف حديثي

وطنا اليوم:اعتذر الإعلامي عمر كلاب من عشيرتي العضايلة والفريحات، عما ورد على لسانه في برنامج نبض البلد مساء الأحد الماضي.

وقال كلاب، في منشور له عبر منصة فيسبوك، “تلقيت اتصالات كريمة من اهلي الكركية وتحديدًا من أبناء عشيرة العضايلة التي تربطني بكثير منهم صداقة واخوة معاتبين على ما ورد على لساني في حلقة نبض البلد مساء الاحد الماضي ويشهد الله انني استخدمت اسم عشيرة العضايلة الكريمة وعشيرة الفريحات الكريمة في باب تبيان سماحة النظام والدولة وفق مصطلح دارج في حياتنا العامة، ولكن ايادٍ خبيثة حاولت حرف الحديث عن مقاصده”.

وأضاف، “أتقدم الى العشيرتين الكريمتين العضايلة والفريحات والى كل عشائرنا الكريمة بخالص الاحترام والتقدير والمودة راجيا اعتبار هذا الادراج بمثابة قبلة على جبين كل فرد منهم فلهم الكرامة والواجب املا قبول توضيحي واعتذاري لكل فرد منهم ان شعروا انني لا سمح الله اسأت اليهم. والله من وراء القصد”

لم يكشف كلاب عن طبيعة فيديوهات ارسلت اليه على الواتس اب من طرف النائب ينال فريحات وامين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، واثارته.

غير ان كلاب قال: أخونا ينال فريحات وأخوي مراد العضايلة بعثولي فيديوهات على الواتس اب قسماً بالله لو في دولة غير الأردن لدار فريحات ودار العضايلة ما ظل منهم واحد.

واضاف كلاب؛ انا اعلنت موافقتي على هذا المشروع (قانون الجرائم الالكترونية) لحظة صدوره، كنا في ندوة في مركز حماية حرية الصحفيين ووقف الشيخ مراد العضايلة وخطب وقلتله يا اخي مراد انا مع القانون وما زلت مع القانون وما زلت اسأل نفس الاسئلة عشان انتقل من خانة المؤيدين إلى خانة المعارضين قلي يحد عن الحرية بكذا.

وأوضح كلاب، أنه تم مناقشة القانون وعرضته الحكومة على المؤسسات المعنية من خلال حوار وطني، متسائلا من فوض من بأن يتحدث باسم الشعب الأردني؟

ولفت إلى أنه مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من الانفلات والتطاول والإساءات التي تحدث عبر تلك المنصات، مبينا أنه سيعيد الاعتبار للحوار السياسي والفكري والاختلاف الصحي بين أبناء الشعب الأردني.

وطالب كلاب بمن يعارض القانون بتقديم وجهة نظر متماسكة، وإقناع الشارع بأن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير.

وأيد تغليظ العقوبات المنصوص في مواد القانون، لأن الرشاد السياسي غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.