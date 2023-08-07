الحنيطي يرعى افتتاح المبنى الجديد لسوق طارق التجاري

وطنا اليوم:رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، حفل افتتاح المبنى الجديد لسوق طارق التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة طبربور، وكان في استقباله مديرها العام العقيد محمد الحديد.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات والاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وأهمية المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات.

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، للاطلاع على الإمكانات المتوفرة في الموقع، والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.

ويأتي افتتاح السوق ضمن خطة التطوير التي تنتهجها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، تهدف إلى افتتاح عدة أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، لتطوير وتحديث إمكاناتها والتوسع في الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من دور القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الإسهام الفاعل بتعزيز الأمن الغذائي.

يشار إلى أن مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، قامت بإجراء كافة الأعمال المتعلقة بإنجاز هذا البناء الهندسي المتميز وبإشراف كامل من قبل كوادرها ذوو الخبرة الواسعة والاحترافية المهنية العالية، بدءاً من إعداد الكشوفات والمخططات والدراسات الميدانية والفنية المبدئية، مروراً بكافة المراحل الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية المختلفة، وحتى الانتهاء منه على أكمل وجه