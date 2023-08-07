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الملك يستقبل رئيس وزراء مصر في بيت الأردن

7 أغسطس 2023
الملك يستقبل رئيس وزراء مصر في بيت الأردن

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.
وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة.
كما جرى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إذ تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والسفير المصري في عمان محمد سمير.


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