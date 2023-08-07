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اللاعب الفرنسي كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة

7 أغسطس 2023
اللاعب الفرنسي كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة

وطنا اليوم:أدى لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما، مناسك العمرة في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، وفق ما نشره عبر مقطع “فيديو”.
وشارك المهاجم البالغ متابعيه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) المقطع الذي أظهر وجوده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وعلّق:”ماشاء الله..الحمد الله”.
وكان اللاعب الذي يبلغ من العمر (35 عاما) انضم لصفوف فريق “النمور” خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.
ولعب 4 مباريات مع نادي اتحاد جدة حتى الآن، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة


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