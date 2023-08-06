بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تثير جدلا في الأردن

6 أغسطس 2023
التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تثير جدلا في الأردن

وطنا اليوم:أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور يوسف أبو ملوح، رفض النقابة ما يشهده السوق من قيام بعض التطبيقات الذكية ببيع المواطنين أدوية بعيدا عن رقابة الجهات المعنية، مطالبا بإجراءات رسمية لمنع عمل مثل هذه التطبيقات.
وقال أبو ملوح إن تلك التطبيقات تؤثر على عمل الصيدليات وتهدد قطاع الصيدلة، كما أنها تخالف قانون الدواء وقانون نقابة الصيادلة، حيث أن عملية نقل الأدوية تجري بظروف خارج رقابة الجهات المعنية وقد تكون غير صحية.
وأشار أبو ملوح إلى أن القطاع الصيدلاني يرفض بشدة وجود مثل هذه التطبيقات التي تضرّ بعملهم، لافتا إلى وجود مطالبات من قبل أصحاب صيادلة بتصعيد النقابة احتجاجها، فيما يقترح البعض تسليم مفاتيح صيدلياتهم لمجلس النقابة.
ومن جانبها، قال مصادر في نقابة الصيادلة إن بعض تلك التطبيقات تحظى بدعم من قبل متنفذين شغل بعضهم مواقع رسمية رفيعة في الحكومة، مشيرة إلى أن عمل تلك التطبيقات لا يخضع للرقابة التي تحكم عمليات التحقق من سلامة الأدوية وسلامة نقلها وتخزينها.
ولفتت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أن تلك التطبيقات تبيع الأدوية بأسعار أقلّ من الصيدليات وبشكل يضرّ بقطاع الصيدلة، مطالبا الجهات الرقابية بالقيام بمسؤولياتها تجاه تلك التطبيقات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023