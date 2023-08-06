التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تثير جدلا في الأردن

وطنا اليوم:أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور يوسف أبو ملوح، رفض النقابة ما يشهده السوق من قيام بعض التطبيقات الذكية ببيع المواطنين أدوية بعيدا عن رقابة الجهات المعنية، مطالبا بإجراءات رسمية لمنع عمل مثل هذه التطبيقات.

وقال أبو ملوح إن تلك التطبيقات تؤثر على عمل الصيدليات وتهدد قطاع الصيدلة، كما أنها تخالف قانون الدواء وقانون نقابة الصيادلة، حيث أن عملية نقل الأدوية تجري بظروف خارج رقابة الجهات المعنية وقد تكون غير صحية.

وأشار أبو ملوح إلى أن القطاع الصيدلاني يرفض بشدة وجود مثل هذه التطبيقات التي تضرّ بعملهم، لافتا إلى وجود مطالبات من قبل أصحاب صيادلة بتصعيد النقابة احتجاجها، فيما يقترح البعض تسليم مفاتيح صيدلياتهم لمجلس النقابة.

ومن جانبها، قال مصادر في نقابة الصيادلة إن بعض تلك التطبيقات تحظى بدعم من قبل متنفذين شغل بعضهم مواقع رسمية رفيعة في الحكومة، مشيرة إلى أن عمل تلك التطبيقات لا يخضع للرقابة التي تحكم عمليات التحقق من سلامة الأدوية وسلامة نقلها وتخزينها.

ولفتت المصادر -التي طلبت عدم ذكر اسمها- إلى أن تلك التطبيقات تبيع الأدوية بأسعار أقلّ من الصيدليات وبشكل يضرّ بقطاع الصيدلة، مطالبا الجهات الرقابية بالقيام بمسؤولياتها تجاه تلك التطبيقات