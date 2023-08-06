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الأردن يعزي باكستان بضحايا حادثة القطار

6 أغسطس 2023
الأردن يعزي باكستان بضحايا حادثة القطار

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا حادثة خروج قطار عن مساره اليوم الأحد في إقليم السند، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة، تعاطف المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن القضبان في جنوب باكستان إلى 30 قتيلاً، و60 جريحاً، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد.
وكان قطار هزارة إكسبريس في طريقه من كراتشي إلى روالبندي عندما خرجت عشر عربات عن القضبان، بالقرب من محطة سكة حديد سارهاري، قبالة نواب شاه، بحسب كبير مسؤولي السكك الحديدية في منطقة الحادث، محمود عبد الرحمن لاخو.
وأضاف لاخو، أن عشر عربات في قطار متجه إلى روالبندي خرجت عن مسارها وانقلب بعضها بالقرب من بلدة نوابشة الباكستانية، مما أدى إلى محاصرة العديد من الركاب، مشيراً إلى أن طواقم الإنقاذ نقلت الركاب المصابين إلى مستشفى الشعب القريب في نواب شاه.
من جانبه، قال ضابط الشرطة عابد بلوش -الموجود في موقع الحادث- إنه جرى حتى الآن انتشال 30 جثة، بينما أصيب أكثر من 60 شخصاً، بعضهم في حالة خطرة. مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.
وأظهر التلفزيون المحلي فرق إنقاذ تعمل على إخراج نساء وأطفال وركاب مسنين من عربات متضررة ومقلوبة. وكان بعض الجرحى ممددين على الأرض وهم يستغيثون، بينما كان السكان المحليون يوزعون المياه والطعام.
وقال محسن سيال، وهو مسؤول كبير آخر في السكك الحديدية، إنه جرى تعليق حركة القطارات على خط السكك الحديدية الرئيسي، حيث جرى إرسال قطارات الإصلاح إلى مكان الحادث، مضيفاً أنه سيجري توفير ترتيبات السفر البديلة والرعاية الطبية لركاب القطار.
وغالباً ما تقع حوادث القطارات على خطوط السكك الحديدية التي لم تتم صيانتها بشكل جيد في باكستان، حيث لا تزال معايير السلامة رديئة


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