قطر تدعم مرضى السرطان غير المقتدرين في الأردن

وطنا اليوم:وقّعت جمعية قطر الخيرية-مكتب الاردن اتفاقية تعاون جديدة مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف التبرع لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان غير المقتدرين واللاجئين. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين منذ عام 2017.

وقّع الاتفاقية كلّ من مستشار الرئيس التنفيذي والمشرف العام على مكتب الأردن لقطر الخيرية، صالح المري، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، بحضور مدير مكتب قطر الخيرية في الأردن منذر الحاج حسن.

حيث أكد صالح المري أن تلك الشراكة جاءت بهدف تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في دعم مرضى السرطان ولتمكين مرضى السرطان من استكمال علاجهم، ووضعهم في ظروف نفسية تساعدهم على تحمل أعباء المرض، واستشعاراً بدور قطر الخيرية في رعاية الحالات المرضية وخاصة لمن لا يملكون تأمين صحي ويعانون من ظروف مادية لا تمكنهم من مباشرة تلقي العلاج، إن دعم قطر الخيرية لمرضى السرطان من خلال مؤسسة الحسين للسرطان يأتي في إطار اهتمامها بالمجال الصحي الذي يعد أحد مجالات عملها الرئيسة.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، تحدّث قطامش قائلة: “إنّ هذا العطاء ليس إلّا استكمالا للخير المتأصّل الذي لطالما عُرفت به قطر الخيرية منذ سنوات، حيث أثمرت شراكتنا المستدامة معها عن دعم 168 مريض سرطان ممّن لا يمتلكون الامكانات المادية لتغطية تكاليف علاجهم. ونؤمن بأن هذه المبادرة هي جزء لا يتجزّأ من علاقات التعاون المتينة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بدولة قطر الشقيقة، التي لم تتردّد يوما عن مدّ يد العون لإنقاذ حياة مرضى السرطان ومنحهم فرصة حقيقية للشفاء”