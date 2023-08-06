وفاة و3 إصابات بحادث تصادم مركبتين في المفرق

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 3 أخرين، الأحد، بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة المعمرية بمحافظة المفرق.

وقال مصدر، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع حادث تصادم مركبتين ومن ثم تدهور أحدهم وارتطامها بعامود كهرباء، حيث نتج عن الحادث وفاة و3 إصابات وصفت حالتهم بالمتوسطة .

وأضاف أنه تم إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الملك طلال العسكري.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابه