انقلاب واشتعال ناقلة محملة بمركبات على طريق العقبة

وطنا اليوم:أصيب شخصين إثر حادث تدهور ناقلة محملة بمركبات على “طلوع النقب” القديم باتجاه العاصمة عمان، مساء السبت، .

ونقلا عن مصدر أمني، الأحد، إن سبب الحادث نتيجة التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وأضاف أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مع الحادث.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الحريق الذي شب في الناقلة