بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة تشارك بإخماد الحرائق في قبرص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسيير الأردن ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق في قبرص.

وجاء ذلك: “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأصدقاء في جمهورية قبرص لمكافحة الحرائق في مدينة لمياسول” على ما ذكرت الوزارة في بيان.

وأكدت الوزارة “تضامن المملكة مع جمهورية قبرص الصديقة، والتزامها بمد يد العون والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من واجبها الإنساني”.