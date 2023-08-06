بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة تشارك بإخماد الحرائق في قبرص

6 أغسطس 2023
بتوجيهات ملكية .. القوات المسلحة تشارك بإخماد الحرائق في قبرص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسيير الأردن ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق في قبرص.
وجاء ذلك: “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأصدقاء في جمهورية قبرص لمكافحة الحرائق في مدينة لمياسول” على ما ذكرت الوزارة في بيان.
وأكدت الوزارة “تضامن المملكة مع جمهورية قبرص الصديقة، والتزامها بمد يد العون والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من واجبها الإنساني”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

23:15

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023