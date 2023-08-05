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الفنان صابر الرباعي يخطف قلوب جمهوره برومانسيته على مسرح جرش الجنوبي

5 أغسطس 2023
الفنان صابر الرباعي يخطف قلوب جمهوره برومانسيته على مسرح جرش الجنوبي

وطنا اليوم – لما شطاره
اطل الفنان التونسي صابر الرباعي على جمهوره القادم من كافة المحافظات الأردنية وفلسطين و تونس والخليج العربي واحيا ليلة رومانسية بصوته العذب على المسرح الجنوبي ، وبدأ أولى اغنياته “ببساطة ” وحيّا الجمهور قائلاً ” تحية شكر للجمهور الأردني وتحية لكم على وجودكم وحضوركم وجهودكم انا سعيد بوجودي معكم وبمشاهدة العلم الأردني والعلم التونسي والشماغ الفلسطيني وتحية شكر للقائمين على المهرجان وللمدير التنفيذي للمهرجان ونشكر معالي الوزيرة ونشكر حضور سفير الجزائر والقائم بأعمال السفارة التونسية والسفير الصيني والكوري ولكل الموجودين والجمهور من العالم العربي ، اجينا من تونس لنفرح معاكم وتحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو قيس المليتي ” ،و اكمل بغناء” يا اغلى ما عندي ” ، ومن ثم اغنية ” مثلت الحب عليّا ” و غنى باللبناني ” الله يحميك ” و ” بعد الشر عليك ” ، وتفاعل الجمهور وسط التصفيق الحارعندما غنى رائعته ” عزة نفسي ” و “اعز الحبايب ” ووسط هتافات الجهور صابر… صابر ..

غنى يا عسل ” وتلاها بأغنية ” اتحدى العالم ” .

واطرب الرباعي جمهوره بموال ” يا ليل ياعين ” الذي قدمه بإحترافية عالية ، واكمل برومانسيته بأغنية ” يللي بجمالك ما لقيت أبدا ” ومن ثم ” أغنية يا دلولة ” وانتقل منها الى اغنية ” يطول الليل وسهر الليل وأحزاني يا ل لله ” وتغزل بالمرأة بأغنية ” أجمل نساء الدنيا ” وتفاعل الجمهور بكل حماس على أغنية ” علّي جرى ” وطلب الجهور من صابر ان يقوم بتكرارها.
واستمر حفل الرباعي حتى منتصف الليل .. وفي الختام تم تكريمه من قبل إدارة المهرجان .


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