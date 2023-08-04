بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بلدية غرب إربد تباشر بإنشاء دوار جديد وسط كفريوبا

4 أغسطس 2023
بلدية غرب إربد تباشر بإنشاء دوار جديد وسط كفريوبا

وطنا اليوم:باشرت بلدية غرب إربد اليوم الجمعة، بإزالة الدوار القديم الواقع على الشارع الرئيسي وسط بلدة كفريوبا تمهيداً لإنشاء دوار جديد بدلا منه.
وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن عملية إزالة الدوار وإنشاء آخر جديد بمواصفات حديثة، يهدف إلى تحسين الواقع المروري وإزالة التشوهات على الدوار القديم.
وأشار البطاينة إلى أن الدوار الجديد تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين على نحو يضفي طابعاً جمالياً على المنطقة ويسهم في تحسن العملية المرورية على الدوار الذي يشهد ضغطاً مرورياً متزايداً.
ولفت البطاينة إلى أنه روعي في تصميم الدوار الجديد عكس الثقافة المحلية والموروث الشعبي في المنطقة، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية حركة المرور وضمان السلامة العامة للمركبات والمشاة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:03

أجواء صيفية عادية حتى الأربعاء

07:03

السعود تطالب بإعدام من يروجون للمثلية الجنسية والشذوذ في الأردن

07:00

هذا ابرز ماتسرب عن اجتماع جدة لتسوية الازمة الاوكرانية

06:54

المدارس الخاصة ترفض تدخل نقابة أطباء الأسنان في شؤون المدارس الخاصة

06:48

تفاصيل هجوم تل ابيب والجهاد الاسلامي تتبنى العملية

06:44

عاصفة برَد قوية تجبر سلطات مدينة ألمانية على إخراج كاسحات الثلج في أوج الصيف

06:41

اطلاق خدمة الابلاغ عن التدخين في الاماكن العامة والسجن من شهر الى ثلاث اشهر

06:37

هل المطلوب تجفيف ينابيع «الإبداع»؟

22:12

شاهد الفلم الامني حماية الكترونية

22:04

الميثاق من عجلون: التفاعل التشريعي صحي وديمقراطي ومن ثمرات التحديث السياسي

21:10

شَمِل مباخر وأبوابا نجدية.. الجناح السعودي بمهرجان “جرَش” يستعرض فنون الأعمال الخشبية

19:11

بورصة عمان توقع مذكرة تفاهم مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة

وفيات
وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023وفيات الثلاثاء 1-8-2023