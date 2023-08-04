بلدية غرب إربد تباشر بإنشاء دوار جديد وسط كفريوبا

وطنا اليوم:باشرت بلدية غرب إربد اليوم الجمعة، بإزالة الدوار القديم الواقع على الشارع الرئيسي وسط بلدة كفريوبا تمهيداً لإنشاء دوار جديد بدلا منه.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن عملية إزالة الدوار وإنشاء آخر جديد بمواصفات حديثة، يهدف إلى تحسين الواقع المروري وإزالة التشوهات على الدوار القديم.

وأشار البطاينة إلى أن الدوار الجديد تم تصميمه من قبل خبراء ومختصين على نحو يضفي طابعاً جمالياً على المنطقة ويسهم في تحسن العملية المرورية على الدوار الذي يشهد ضغطاً مرورياً متزايداً.

ولفت البطاينة إلى أنه روعي في تصميم الدوار الجديد عكس الثقافة المحلية والموروث الشعبي في المنطقة، مشيراً إلى أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية حركة المرور وضمان السلامة العامة للمركبات والمشاة