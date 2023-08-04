لماذا بكى الفنان الاردني سعد ابو تايه في جرش

وطنا اليوم:أدمعت عيون الفنان الاردني سعد ابو تايه فرحاً بهتاف الآف الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر صعوده إلى خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش ليل الخميس الجمعة.

وفي ليلة أردنية مميزة أمتع ابو تايه جمهوره وجمهور جرش بأجمل الأغاني الاردنية والتراثية والوطنية وسط تفاعل الآف الجماهير الذين كانوا يرددونها معه. وأثنى ابو تايه في لقاءات صحفية على التنظيم الرائع لمهرجان جرش لهذا العام.

ووجه شكره الكبير الى ايمن سماوي مدير عام مهرجان جرش الذي وضع الفنان الأردني على مصاف النجوم العرب.

كما شكر نقابة الفنانين الأردنيين على منحها فرصا كبيرة لمشاركة اكبر عدد من الفنانين الأردنيين والمسرحيات والدراما التي شهدت نجاحا كبيرا. واثنى على رعاية وزيرة الثقافة لكل أردني مبدع واهتمامها وحرصها على انجاح الفعاليات.

كما عبر ابو تايه عن فرحته بالتغطية الاعلاميه التي تولتها شاشة الوطن التلفزيون الأردني ممثلة بإدارتها وكوادرها على تركيزهم اعلامياً على الفنان الأردني