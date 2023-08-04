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هؤلاء من حضروا إفطار السفير السعودي بعمان

4 أغسطس 2023
هؤلاء من حضروا إفطار السفير السعودي بعمان

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.
وقال السديري في تغريدة له عبر تويتر، “إفطار الجمعة. قفزة عوائد السياحة الاردنية، تعكس تنامي حجم الطلب على المنتج السياحي وكفاءة الاداء. خطط طموحة تضعها وزارة السياحة والاثار لتطوير واحدا من اهم روافد الاقتصاد الوطني”.
وشهد الإفطار حضور: رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، ووزراء السياحة السابقون: ابراهيم سيف، ومجد شويكة، وسوزان عفانة، ورئيس رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ريم الرواشدة، وراسم بدران، وعمر خليفة، ومؤيد الدباس، وعصام فخرالدين، والصحفي سمير الحياري.
ودأب السفير السديري على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية.


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