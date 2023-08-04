مهم للسائقين بشأن تحويلات مرورية على طريق عمان جرش إربد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية، إجراء تحويلات مرورية على طريق عمان جرش إربد، بدءا من مساء الخميس.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن التحويلات المرورية ستكون في المنطقة الممتدة من نهاية نزول ثغرة عصفور وبالاتجاه من إربد إلى عمان ولغاية جسر سلحوب بطول (25) كم لتنفيذ أعمال المشروع التي تشمل كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق القائم وإعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الارضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وحسب المخطط المرفق.

وأضافت أن اتجاهات السير ستحول على النحو التالي:

– سيتم فصل الطريق المتجه من إربد الى عمان مسربين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في أحد المسارب والابقاء على المسرب الآخر وبعرض (4) م مفتوح لحركة المرور.

– عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الآخر.

– مع ملاحظة أن هذه التحويلة ستكون باتجاه واحد فقط وهو الاتجاه من إربد إلى عمان وعلى مراحل وبطول (2.5) كم لكل مرحلة .

وأشارت إلى أن ذلك لغايات تنفيذ أعمال عطاء رقم (56/2022) الخاص بتحسين وإعادة تأهيل طريق عمان – جرش- إربد (200+13 -700+37) كما وأن التحويلات المرورية مزودة بجميع عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية ، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام