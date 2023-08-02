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تعديل سعر تعرفة التنقل بين بعض مسارات باص عمّان

منذ 23 ثانية
تعديل سعر تعرفة التنقل بين بعض مسارات باص عمّان

وطنا اليوم:أعلنت الصفحة الرسمية المشغلة لباص عمان، اليوم الأربعاء، تعديل تعرفة مسار رقم 7 لتصبح 50 قرشا.
كما أعلنت أن خاصية التنقل من باص عمّان مسار رقم 7 إلى الباص سريع التردد مسار رقم 100 تتم بدفع فرق الأجرة البالغ 15 قرشاً.
وأيضا التنقل من مسار الباص سريع التردد مسار رقم 100 إلى باص عمّان مسار رقم 7 يتم بدفع فرق الأجرة البالغ 10 قروش خلال 60 دقيقة من الختم الأول، ويتم التفعيل بعد 5 دقائق من الختم الأول، لتصل القيمة الإجمالية إلى 65 قرشاً للرحلتين


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