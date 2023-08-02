وزارة الثقافة تقيم جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الحركة الفنية المحلية بالتعاون مع منتدى طلال أبو غزالة

وطنا اليوم:ضمن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي تستهدف رفع الذائقة الفنية وتوسيع افاق الحوار والتي يعدها ويديرها الناقد الاستاذ مازن عصفور أقيم أمس الثلاثاء في تمام السادسة وبالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي جلسة حوارية بعنوان: إشكالية التوسع في توظيف الثورة الرقمية والفن الدجيتالي في الحركة الفنية المحلية.

وبعد تقديم مكثف للموضوع وتوصيف عام لجوانب الجلسة من قبل معد الجلسات الناقد الدكتور مازن عصفور عاين المداخل الرئيسي للحوار د. محمد موسى المتخصص بمجالات الوسائط المتعددة والاستخدامات الرقمية المعاصرة في الجامعة الاميركية بمادبا تلك الاشكالية المتعلقة بانتشار توظيف الوسائط والامكانات التي حققتها الثورة الرقمية المعاصرة ودخولها في صلب الابداع الفني بمختلف صنوفه.

وجرى حوار بين المحاضرين من فنانين وطلبة تناول الانعكاسات السلبية والايجابية لذلك التوظيف بما ادخله من تحولات جوهرية في الفن المعاصر على الصعيد المحلي والعالمي. وعاينت الجلسة الآراء المختلفة والمتضاربة حول ايجابيات وسلبيات ذلك التوظيف كما رصدت سبل التوفيق بين مواقف المطالبين بإطلاق العنان كليا للفن الرقمي وعوالمه الافتراضية باعتبار ان ذلك قد أصبح حتمية فرضها التطور وروح العصر، وبين المطالبين بالتمسك بالاشتغال الفني الابداعي بالطرق التعبيرية الانسانية المباشرة (غير الدجيتالي او الافتراضي).

يذكر ان المداخل الرئيسي لهذه الجلسة الأكاديمي في الجامعة الاميركية د محمد عيسى هو فنان ومصمم بصري حاصل على شهادة الدكتوراة في الملتيميديا والتصميم من جامعة إيفورا في البرتغال، بينا حصل الماجستير في الفنون الرقمية من جامعة كوفنتري في بريطانيا، اضافة مشاركاته في معارض شخصية وجماعية، وكذلك مشاركاته في لجان تحكيم للعديد من جوائز التواصل البصري محليا ودوليا.