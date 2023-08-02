الملك: ما يجمع الأردن والإمارات يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن ما يجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “منصة X” اليوم الأربعاء: شرفنا أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى بلده الثاني الأردن. ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين من محبة وأخوة يجعلهما نموذجا للعلاقات العربية الأصيلة وعنوانا لتعزيز العمل العربي المشترك، فهو الهدف والغاية

كما غرد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب اللقاء الذي جمعه مع جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمّان.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة له عبر منصة X، “سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.. بحثنا تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والعالم.. الإمارات والأردن شريكان في العمل من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة والازدهار الإقليمي”