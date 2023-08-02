بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

3600 ميغاواط بلغ الحمل الكهربائي في الأردن الثلاثاء

منذ ساعة واحدة
3600 ميغاواط بلغ الحمل الكهربائي في الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:بلغ الحمل الكهربائي، مساء الثلاثاء 3600 ميغاواط، فيما بلغ الحمل الصباحي فبلغ 3350 ميغا واط، بحسب بيان شركة الكهرباء الوطنية.
وبلغ أقصى حمل الصيف الجاري 3700 ميغاواط، وسجل أقصى حمل صيفي 3850 ميغا واط في شهر آب/أغسطس 2022.

الطلب الصيفي على الحمل الكهربائي
وتوقعت أن أعلى حمل صيفي لهذا العام قد يصل 3900 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.
وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل، وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:11

الأمانة تصادق على تركيب أنظمة رقابة لـ350 حافلة نقل عام

11:57

تدهور صهريج محمل بـ الفوسفوريك على الصحراوي

11:33

عمان الأهلية تستضيف مسرحية بكرا بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

11:31

التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية توقع 4 مذكرات تفاهم مع شركات زراعية كبرى

11:25

أخطر اتهام ضد ترمب.. التآمر ضد الدولة الأميركية

11:11

لمكافحة الحرارة.. مبادرة لتغيير ألوان المباني في العراق

11:05

طالبة مصرية متفوّقة تحصل على 4.5% في الثانوية العامة

10:51

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل إسرائيلي

10:50

عاجل- مصدر مسؤول في القيادة العامة يصرح

10:49

زوجة مروان البرغوثي تقود حراكاً لدعمه خليفة محتملاً لعباس

10:24

شكرا.. بحبكم.. شرطة عمان ترسم البهجة على وجه طفل مريض سرطان

10:24

إنجازات متوالية.. فيلادلفيا الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والخامسة بين الجامعات كافة وفق Webometrics‎

وفيات
وفيات الأربعاء 2-08-2023وفيات الثلاثاء 1-8-2023وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023