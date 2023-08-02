3600 ميغاواط بلغ الحمل الكهربائي في الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:بلغ الحمل الكهربائي، مساء الثلاثاء 3600 ميغاواط، فيما بلغ الحمل الصباحي فبلغ 3350 ميغا واط، بحسب بيان شركة الكهرباء الوطنية.

وبلغ أقصى حمل الصيف الجاري 3700 ميغاواط، وسجل أقصى حمل صيفي 3850 ميغا واط في شهر آب/أغسطس 2022.

الطلب الصيفي على الحمل الكهربائي

وتوقعت أن أعلى حمل صيفي لهذا العام قد يصل 3900 ميغا واط في حال تواصلت موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.

وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل، وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف