الكلالدة: الكثافة السكانية تهدد هوية عمان

وطنا اليوم:قال مستشار العمارة والتصميم الحضري، الدكتور مراد الكلالدة، إن مدينة عمان لها امتداد موروث وملموس ويظهر جليا في المدرج الروماني وسبيل الحوريات و جبل القلعة، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية تهدد هويتها.

وأضاف الكلالدة الأربعاء، أن العاصمة عمان امتداد لحقب تاريخية ممتدة عبر التاريخ، مبينا أن انتشارها بدأ من وسط البلد، ما أعطاها هوية حضارية.

الزحف العمراني

وطالب بضرورة إدارة المدن في ظل الزحف العمراني المتزايد في الفترة الراهنة،مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التماشي مع ما تقدمه التكنولوجيا والعمارة الحديثة من تقنيات، ليكون هناك انسجام وتجانس بين الحديث والقديم.

وبحسب الكلالدة، فإن الأردن يشهد كثافة سكانية ملموسة، خصوصا في المرتفعات الشرقية والسهول، نتيجة لمناخها، على عكس المناطق الصحراوية والأغوار.

وبين أن الكثافة السكانية تتركز في منطقة الوسط وفي عمان، إذ وصلت في العاصمة إلى 50 في المئة من سكان الأردن.

التخطيط

وشدد الكلالدة على أهمية التخطيط لواجهة ما وصفه بـ”المشكلة الكبيرة”، مطالبا بإجراءات عاجلة وسريعة وهبة وطنية حكومية للتدخل بخصوص تسارع وتيرة الكثافة السكانية في الأردن لكونها تهدد هوية عمان، ما قد يؤثر على مدى تلقي الخدمات من قبل المواطنين.

“الكثافة السكانية العامة منخفضة.. ولكنها تختلف بالمناطق وفقا للتنوع الجغرافي والحضري” وفق الكلالدة، الذي شدد على أهمية وضع استراتيجية في هذا الخصوص من خلال استغلال البنى التحتية.