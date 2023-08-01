إرادة ملكية بترفيعات في الديوان الملكي (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، بترفيع عبدالله بشير عربيات، الموظف بالديوان الملكي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى اعتبارا من الأول من آب.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بترفيع صفاء عبداللطيف محمد النسور الموظفة بالديوان الملكي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئة الأولى اعتبارا من 1 آب.