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تعميم لكافة المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة لمنتفعي التأمين الصحي العسكري

منذ ساعتين
تعميم لكافة المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة لمنتفعي التأمين الصحي العسكري

وطنا اليوم:قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان، إن المشترك والمستفيد من التأمين العسكري يعالج بالمستشفيات الحكومية كحالات طارئة ويتم إدخاله واجراء ما يلزم بحسب الأصول .
وأضاف العداون عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، أنه يتم التنسيق مع المستشفى العسكري لنقله إليه في المحافظات التي تتواجد بها مستشفيات عسكرية.
ولفت الى أن المحافظات التي لا يتواجد بها مستشفيات عسكرية يتم استقبال المشتركين والمنتفعين من التأمين العسكري في المستشفيات الحكومية ومعالجتهم كالمنتفعين من التأمين المدني .
وأكد العدوان على أنه سيتم التأكيد والتعميم على كافة المستشفيات الحكومية باستقبال المنتفعين والمشتركين بالتأمين الصحي العسكري وتقديم ما يلزم بحسب ما تم الاتفاق عليه مؤخراً


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