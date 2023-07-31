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القوة البحرية والزوارق الملكية تشارك في حملة تنظيف الشاطئ الأوسط

منذ 50 ثانية
القوة البحرية والزوارق الملكية تشارك في حملة تنظيف الشاطئ الأوسط

وطنا اليوم:شاركت مرتبات قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الاثنين، بالتشاركية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الحملة الأكبر من نوعها في تنظيف الشاطئ الأوسط في خليج العقبة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، ومدراء الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة، وقائد القوة العقيد الركن البحري هشام الجراح.
وتهدف الحملة إلى تنظيف الشاطئ الأوسط من الملوثات البيئية، وتهيئة بيئة نظيفة تستقطب السياح المحليين والأجانب، وخاصة هواة الغوص الذين يرتادون مدينة العقبة لهذه الغاية.
وأكد العقيد الركن البحري الجراح على أن إقامة مثل هذه الحملات تأتي في إطار المحافظة على استدامة البيئة البحرية للتقليل من مخاطر التغير المناخي، وجعل خليج العقبة نقطة جذب واستثمار وترويج للمعالم السياحية البحرية، بما حباها الله بجغرافيتها الفريدة والتنوع الخلاب.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية نفذت بالتشاركية مع المجتمع المحلي عبر الجمعيات والمعاهد والهيئات البحرية في مجال حماية البيئة البحرية، العديد من حملات التنظيف لقاع البحر التي تقام بشكل مستمر ودوري


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