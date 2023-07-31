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الحكومة : خدمة الأحوال بمركز المقابلين على نظام المواعيد

منذ ساعة واحدة
الحكومة : خدمة الأحوال بمركز المقابلين على نظام المواعيد

وطنا اليوم:دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنيين بأخذ موعد مسبق في مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين من خلال خدمة مواعيدي الموجودة في تطبيق سند.
وأكدت الوزارة عبر منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” الاثنين أنه سيكون هناك أولوية في الحصول على الخدمة.
وتابعت “مركز الخدمات الحكومي في المقابلين.. بانتظاركم “، مضيفة “خدمات الأحوال المدنية في المركز تُقدّم فقط من خلال خدمة مواعيدي”.

تفعيل الهوية الرقمية
وكانت الوزارة دعت في وقت سابق إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند المنتشرة في جميع محافظات المملكة.وقالت إنه يمكن من خلال موقع سند الإلكتروني أو خدمة بقربي الموجودة في ذات التطبيق معرفة أقرب محطة لمكان سكن المواطن، للتسهيل عليه.
وأشارت إلى أن تفعيل الهوية الرقمية يسهل على المواطنين الوصول إلى المستندات الرقمية الخاصة بهم، وطلب الحصول على الخدمات الحكومية، والوصول إلى السجلات الشخصية، وتوقيع المستندات رقمياً، ودفع الفواتير والعديد من الميزات الأخرى


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