التربية: تعيين 3500 معلم ومعلمة قبيل العام الدراسي المقبل

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إنه من المقرر إنهاء إجراءات تعيين نحو 3500 معلم ومعلمة قبيل مطلع العام الدراسي المقبل 2023/2024.

وفي التفاصيل؛ أوضحت قبيلات مساء الاثنين، أنه تم استحداث 2700 وظيفة معلم ومعلمة لجميع التخصصات على جدول التشكيلات للعام الحالي 2023.

كما ستقوم الوزارة بطلب 775 معلما ومعلمة للتعيين ممن درسوا دبلوم تأهيل المعلمين قبل الخدمة، على نفقة الوزارة، في جامعات الأردنية ومؤتة والهاشمية واليرموك بتخصصات العربي والعلوم بفروعه والرياضيات والإنجليزي، والذين أنهوا متطلبات حصولهم على الدبلوم في شهر تموز الحالي، بحسب قبيلات.

وأضافت أنه وفي الوقت ذاته تعمل الوزارة على شراء خدمات 55 معلما ومعلمة ممن درسوا دبلوم تأهيل المعلمين في السنوات السابقة، على نفقتهم الخاصة، لتغطية حاجتها من المعلمين لتشغيل مجمع مدارس العقبة وتغطية تخصصات العربي والعلوم بفروعه والرياضيات والإنجليزي.

ويأتي تشغيل مجمع مدارس العقبة باتفاقية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، حيث تم في المرحلة الأولى بناء 3 مدارس، وسيتم في المرحلة الثانية المباشرة ببناء رياض أطفال وملاعب ومبنى إداري، وفق قبيلات