الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت 544 حادثا.

وكشف المركز أن الحوادث المسجلة في النصف الأول من 2023 توزعت على 754 جريمة سيبرانية، مقابل 390 جريمة سيبرانية في النصف الأول من 2022، بزيادة مقدارها 93%.

و125 حادث تجسس، مقابل 16 حادثا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة مقدارها 681%.

كما ارتفع عدد حوادث الاختراق إلى 208 حوادث، مقابل 138 حادثا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 51% تقريبا.

وأوضح المركز، أن الحوادث التي تم رصدها وتعامل معها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بحسب درجات الخطورة، توزعت على 17 حادثا بدرجة “خطر جدا” مقابل 7 حوادث من الدرجة ذاتها سجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، لترتفع بنسبة 143% تقريبا خلال فترة المقارنة

235 حادثا “مرتفع الخطورة” مقابل 95 حادثة من الدرجة ذاتها في الربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 147%.

و730 حادثا “متوسط الخطورة” مقابل 260 حادثا من الدرجة ذاتها خلال فترة المقارنة، بارتفاع نسبته 181% تقريبا.

أما الحوادث المصنفة بـ “عادي الخطورة” فانخفضت بنسبة 42%؛ لتصل إلى 105 حوادث في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 182 حادثة في الفترة ذاتها من 2022.