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الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية بالزرقاء

منذ ساعة واحدة
الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية بالزرقاء

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء، التي تضم 1032 شقة خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.
وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونما ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الإسكان العسكري العميد المهندس عمار الصرايرة عن المشروع الذي يضم 99 بناية تتوزع فيها الشقق بمساحات مختلفة، صممت وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية.
وجال جلالة الملك في عدد من الشقق ومرافق المدينة، التي تضم مسجدا ومخازن تجارية، إضافة إلى مناطق ترفيهية وألعاب أطفال بمساحة إجمالية بلغت 14 دونما.
ويتميز موقع المدينة السكنية، الذي يبعد مسافة 20 كيلومترا عن العاصمة، بقربه من الخدمات والجامعة الهاشمية وطريق الزرقاء – المفرق.
وحضر الافتتاح نائب رئيس أركان القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين


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