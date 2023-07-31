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صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام الخميس

منذ ساعة واحدة
صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام الخميس

وطنا اليوم:أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، الاثنين، أن صرف الدفعة الأخيرة من الربع الثاني للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر حزيران؛ سيبدأ من صباح يوم الخميس الموافق الثالث من شهر آب من هذا العام.
وبين الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.
ولفت إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر حزيران لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.
وأضاف الوريكات، أن صرف هذه المستحقات من بدل المحروقات سيتم إغلاقه في منتصف شهر ايلول من هذا العام.


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