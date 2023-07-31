إتلاف 126 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء

وطنا اليوم:أتلفت فرق الرقابة والتفتيش في لجنة السلامة العامة في الزرقاء، الاثنين، 126 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في إحدى المؤسسات الغذائية.

وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن اللجنة أتلفت خلال جولاتها الرقابية على أسواق الزرقاء 26 لتراً من مواد التنظيف الفاسدة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمواد التنظيف في مؤسسة أخرى، مشيراً إلى أنه تم إنذار المؤسستين وإيقافهما عن العمل