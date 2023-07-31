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6 آلاف منزل استفاد من منحة دعم صندوق الطاقة المتجددة

منذ 3 ساعات
6 آلاف منزل استفاد من منحة دعم صندوق الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:قال مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، إن الصندوق زود أنظمة الخلايا الشمسية لـ4500 منزل، وتركيب أنظمة السخان الشمسي لـ1500 منزل خلال المرحلة الثانية، ضمن برنامج دعم الخلايا الشمسية للمنازل خلال منتصف 2022 ولغاية منتصف 2023.
وأعلن الصندوق، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن انتهاء المرحلة الثانية، مضيفا إستمرار العمل ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل بمنحة 30% من الصندوق بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبنوك.
وبلغت التكلفة الكلية لمشروع القطاع المنزلي بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار لهذا العام، وأشار حمزة إلى أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة قدم منحة بلغت قيمته 3.5 مليون دينار للمساهمة بتكاليف الأنظمة للمواطن الأردني.

المرحلة القادمة من المشروع
قال حمزة إن الصندوق بصدد تصميم مرحلة جديدة للعام 2023-2024 من البرنامج لتشمل تقديم منحة 30% دعم من تكلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، وسيتم الإعلان عن إطلاقها خلال الشهرين القادمين


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