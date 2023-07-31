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تسجيل 173 هزة أرضية داخل حدود الأردن في 6 أشهر

منذ ساعة واحدة
تسجيل 173 هزة أرضية داخل حدود الأردن في 6 أشهر

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 683 زلزالا منذ بداية العام ولغاية 31 تموز الحالي.
وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلازل المسجلة توزعت بين 173 زلزالا محليا سجلت داخل حدود المملكة الأردنية، و 301 زلزالا إقليميا وقعت في حدود المناطق المجاورة، و210 زلزالا وقعت في مناطق متعددة مثل إندونيسيا ونيوزلندا.
وأضاف سويدان ان قوة الهزات المسجلة داخل المملكة تراوحت قوتها ما بين 1.3 درجة – 4.5 درجة على مقياس ريختر.
ويعد مرصد الزلازل الأردني من المراصد المتطورة في المنطقة، ويحتوي على 23 محطة رصد زلزالي موزعة في مناطق المملكة كافة وتسجل الزلازل الدقيقة (غير المحسوسة للبشر) والزلازل المحسوسة، حيث تستخدم المعلومات والبيانات الزلزالية من قبل المهندسين والباحثين المختصين لفهم وتفسير آلية حركة الكرة الأرضية وإعداد كودات البناء المقاوم للزلازل.
وأشار سويدان أن موظفي المرصد يقدمون محاضرات علمية وتوعوية بشأن الزلازل لكافة المؤسسات المعنية وتزويد المتعاملين بالمعلومات الزلزالية لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية


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