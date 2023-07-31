مناهج دراسية جديدة لعدة صفوف للعام الدراسي القادم

وطنا اليوم:سيطرح المركز الوطني لتطوير المناهج خلال الفصل الدراسي الأول مجموعة جديدة من المناهج المطورة استكمالا لعملية التطوير لعدة صفوف بينها الثانوية العامة، وفق ما أفادت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج شيرين حامد.

وأوضحت حامد، أنه سيتم طرح منهاج مطور للغة العربية للصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر)

وأضافت أنه سيتم طرح منهاج مطور في مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف (الأول ، الرابع، والسابع) مشيرة إلى أنه سيكون لهم كتاب واحد ويضم جميع فروع الدراسات الاجتماعية المختلفة.

وبينت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج، أنه سيكون للصف العاشر 3 كتب للدراسات الاجتماعية تضم التربية الوطنية والمدنية والجغرافيا والتاريخ، منوهة أنه لم يطأ أي تغيير على مناهج الصف الحادي عشر “الأول الثانوي”.

وأوضحت أنه سيتم طرح منهاج جديد لكتاب التربية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة “التوجيهي” وسيطرح لأول مرة للطلبة من دفعة 2006

وأردفت “سيكون هناك منهاج جديد لمادة العلوم الإسلامية لطلبة الفرع الأدبي”، إضافة إلى مناهج جديدة للتربية الإسلامية للصفوف الثالث والسادس والتاسع.

وأكدت أنه مع هذه المناهج المطورة يستكمل المركز عملية التطوير لمادة التربية الاسلامية لجميع المراحل