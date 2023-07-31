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الغذاء والدواء: إغلاق 50 منشأة غذائية وتحويل 42 أخرى إلى النائب العام

منذ ساعة واحدة
الغذاء والدواء: إغلاق 50 منشأة غذائية وتحويل 42 أخرى إلى النائب العام

وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة على الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، 50 منشأة وحولت 42 أخرى مخالفة إلى النائب العام خلال جولاتها الميدانية والتفتيشية في شهر تموز الحالي.
قالت المؤسسة إنها أجرت 3565 زيارة على المنشآت؛ أوقفت خلالها 113 منشأة عن العمل وأنذرت 1683 منشأة أخرى، ضمن خطتها الرقابية الخاصة بفصل الصيف.
وأكّدت المؤسسة أن هذه الجولات تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية لا سيما مع فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على سلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك.
وحول سلامة الغذاء، بلغت الإتلافات الصلبة 29153 كيلو غراما والإتلافات السائلة 193 لترا، فيما جرى حجز 207554 كيلو غراما من المواد الصلبة و579 لترا من المواد السائلة.
وأشارت المؤسسة إلى سحب 192 عينة متداولة من السوق المحلي.


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