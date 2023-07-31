بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

عدنان حمد يتخذ قراره بشأن تدريب الفيصلي

منذ دقيقة واحدة
عدنان حمد يتخذ قراره بشأن تدريب الفيصلي

وطنا اليوم:اعتذر العراقي عدنان حمد، المدير الفني السابق لمنتخب الأردن، عن تولي مهمة تدريب فريق الفيصلي وذلك وفق ما نشره موقع “كورة” المختص بالشأن الكروي.
وقال فراس حياصات، عضو مجلس الإدارة في تصريحات متلفزة، الليلة، إن إدارة الفيصلي اجتمعت لمدة ساعتين لمناقشة استقالة المدير الفني جمال أبو عابد.
ولفت إلى أن 3 أعضاء من مجلس الإدارة منهم نائب الرئيس، اجتمعوا مع أبو عابد لمحاولة إقناعه بالتراجع عن الاستقالة لكنه رفض ذلك.
وأكد أن الفيصلي، وبعد الموافقة على استقالة أبو عابد، تواصل مع العراقي عدنان حمد لتسلم المهمة لكنه رفض، وهو الوحيد الذي تمت مفاتحته فيما يخض إمكانية تدريب الفريق.
وأوضح حياصات أن الفيصلي سيعقد اجتماعا بعد يومين لدراسة الخيارات المتاحة للتعاقد مع مدير فني جديد.
وكشف عن أن إدارة نادي الفيصلي لم تتفاوض مع أي مدرب خلال تواجد أبو عابد على رأس عمله.
وأشار إلى أن أبو عابد، أكد أن استقالته جاءت لأسباب شخصية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:50

هوس التجميل يربك نشامى الامن في مطار الملكة علياء

09:41

إحالة موظفين بالتربية إلى التقاعد – أسماء

09:34

خبير مرور يوضح أبرز تعديلات مخالفات السير في الأردن

09:27

وفيات الاثنين 31-7-2023

09:18

الأردن يمنع الشاحنات الأجنبية التي يزيد عمرها عن 20 عاما من الدخول للسعودية

09:13

ضبط مركبة تسير بسرعة (201 كلم) على طريق الأزرق

09:11

بين عبيدات والدعجة الفيصلي حاضر في نقاش صباحي على مجموعة (جروب) وطنا اليوم

09:09

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار عبوة ناسفة في باكستان إلى 44 قتيلا

07:08

هذه اسباب إستقالة ابو عابد من #الفيصلي وهكذا سيتم اعادة النظر في تعاقدات اللاعبين

07:03

نيويورك تايمز: اتفاق التطبيع الإسرائيلي المحتمل مع السعودية سيتطلب “تنازلات كبيرة”

06:55

أحفاد بينوكيو

00:13

الجمعية الأردنية للعلوم السياسية تعقد ندوة بشأن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات

وفيات
وفيات الاثنين 31-7-2023وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023