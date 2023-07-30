بيان يكشف حقيقة ما جرى في جلسة مجلس بلدي اربد

وطنا اليوم:اصدرت بلدية اربد بيانا توضيحيا حول حقيقة ما جرى خلال جلسة المجلس البلدي اليوم.

وجاء في البيان أن المجلس عقد اليوم الاحد جلسة عادية بحضور 29 عضوا من اصل 31 عضو يشكلون قوام المجلس بما فيه الرئيس.

وبدأ رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي الجلسة بالحديث حول وحدة المجلس البلدي وان يكون الحوار والنقد داخله، وان يبتعد الجميع كما تعاهدوا سابقاً عن أي إساءات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وان اي إساءة لرئيس المجلس أو أحد أعضائه هي إساءة للجميع، داعياً جميع الأعضاء لفتح صفحة جديدة والتعاون في إنجاح أعمال المجلس البلدي.

وأشار الرئيس إلى الجلسة السابقة التي عقدت يوم الخميس الموافق 27-7-2023 والتي تم فيها الحديث من قبل أحد الزملاء بإدعاءات تمس أحد مساعدي الرئيس وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه التزم أمام المجلس باستجواب المساعد بشأن اتهامات العضو له وأنه قام باستجوابه خطياً وانه سيعطي الموظف فرصة لتوضيح حقيقة تلك الإدعاءات كما وعدهم في الجلسة السابقة.

إلا أنه وأثناء حديث المساعد المعني توضيحاً لما حصل بناء على اقتراح احد اعضاء المجلس بمنحه دقائق يوضح بها الموقف، خرج 8 أعضاء من الجلسة دون إذن مسبق من رئيسها، مما دفع الرئيس لرفع الجلسة لمدة ربع ساعة ليتسنى للجميع الحضور، وغادر منصة الرئاسة.

وبعد انقضاء الوقت المشار إليه دعا الرئيس جميع الأعضاء لاستئناف الجلسة وطلب من بعض الزملاء من أعضاء مجلس وموظفين دعوة الأعضاء المتواجدين خارج القاعة، لاستئناف الجلسة حيث تواجد في قاعة الاجتماعات 17 عضوا وجرى استئناف جدول اعمال الجلسة ليتم التصويت على البنود المدرجة عليه وهو ما يعني أن الجلسة كانت قانونيةً ومكتملة النصاب.

واشار البيان الموقع من رئيس المجلس الى ان جميع حيثيات الجلسة موثقة خلافا لما يتم تداوله من فقدان الجلسة للنصاب