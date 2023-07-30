الفنانة الحلبية بتول بني تطرب الجمهور على المسرح الشمالي في جرش

وطنا اليوم – لما شطاره

أحيت الفنانة الحلبية ونجمة برنامج The Voice 2018 بتول بني على مسرح جرش الشمالي حفلاً بقيادة المايسترو أسامة مغربي وتواجد عدد كبير من عشاق صوتها ومعجبيها وبدأت حفلها الغنائي بموال مهدى الى جرش ، واكملت ” بين الدوالي” بتفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على رفع صورها على المدرجات .

وخاطبت جمهور الشمالي قائلة ” ويستمر الفرح من مهرجان جرش و أبارك لولي العهد الأمير الحسين و الأميرة رجوة الحسين بمناسبة زفافهم واكملت ما بقدر اوصف كمية السعادة بموسم افراحكم واشكر ادارة جرش لإتاحة الفرصة بأن اكون معكم ” ، و قدّمت بني بعض الأغاني التراثية والقدود الحلبية القديمة التي تميزت بأدائها الرائع ” هدا قصدي ومطلوبي ” و” بنت الأصول ” و ” ميل يا غزيل ” و” يا مال الشام ” واستمرت بتقديم باقة من اجمل اغانيها “عجقة مشاعر ” و ” ست الستات ” و ” الحب من الله ” ،

واطربت الجهمور بأغاني من الزمن الجميل إذ غنت ” مش عوايدك ” وختمت “بأغنية انا بعشقك ” .

وفي الختام تم تكريم الفنانة بتول بني من قبل إدارة المهرجان .