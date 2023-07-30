زين تطلق بطولات جيلنا لكرة السلة 3×3

وطنا اليوم:ضمن إسهاماتها تجاه قطاع الرياضة وحرصها على تشجيع الشباب من أصحاب المواهب الرياضية؛ أطلقت شركة زين الأردن بطولات “جيلنا” لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات.

وانطلقت منافسات البطولة الأولى للشباب مساء الجمعة على ملاعب حدائق الحسين في العاصمة عمان وسط أجواء حماسية مميزة، بمشاركة 23 فريقاً ممن كان لهم أسبقية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلنته زين عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وتواصلت التصفيات بنظام خروج الفريق الخاسر.

واختُتمت البطولة التي أدار مبارياتها طاقم تحكيمي من الاتحاد الأردني لكرة السلة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وتوزيع الجوائز على لاعبيها، حيث فاز فريق “سند سالم” بالمركز الأول، وفريق “فينيوم” ثانياً، فيما حلّ فريق “Beast” بالمركز الثالث.

وبيّنت شركة زين أن هذه البطولة هي الأولى ضمن سلسلة بطولات ستقيمها تباعاً خلال صيف 2023، حيث ستقام البطولة الثانية للشباب يوم الجمعة القادم الموافق 4 آب على ملاعب حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، ويمكن للراغبين بالمشاركة تسجيل فرقهم عبر الرابط المتاح على صفحات زين الرسمية.