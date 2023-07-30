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تنبيه مهم للمواطنين بشأن بعوض النمر الآسيوي

منذ ساعة واحدة
تنبيه مهم للمواطنين بشأن بعوض النمر الآسيوي

وطنا اليوم:نشرت أمانة عمان الكبرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جملة من النصائح والرسائل التوعوية وطرق مكافحة بعوض النمر الآسيوي.
وقالت الأمانة في منشورها إن البعوضة ذات لون أسود مع وجود خطوط وحلقات بيضاء وفضية على الجسم والأرجل، وتلدغ نهارا خارج المنزل، وتسبب اللدغات ألم وحساسية موضعية وحكة.
وأضافت أن دور المواطن لمنع تكاثر بعوض النمر الآسيوي حول المنزل يتمثل بتجنب تخزين الماء حول المنزل في براميل أو جالونات أو أوعية أو قناني سواء كانت بهدف السقاية أو الأعمال المنزلية إلا إذا كانت مغلقة بإحكام، والتخلص من إطارات السيارات التالفة والعلب والقوارير الزجاجية وأكياس البلاستيك حول المنزل وفي الحديقة فقد تتراكم بداخلها مياه الري أو مياه الأمطار وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود مياه متجمعة في قوارير نباتات الزينة، وإغلاق جميع خزانات المياه بإحكام.
ونصحت بضرورة تنظيف أوعية المياه المستخدمة لسقاية الحيوانات والطيور وبتغيير المياه بداخلها مرة كل 5 أيام على الأقل، مع المحافظة على إغلاقها بإحكام، والمحافظة على النظافة العامة حول المنزل، وأنه من المهم عدم اعتبار طريقة رش المبيدات الحشرية فعالة في القضاء على بعوض النمر الآسيوي، وما هي إلا إجراء مكمل قد يقلل من عدد البعوض فقط. ولفتت الأمانة إلى أنه عند التعرض للدغات بعوض مؤلمة أثناء وجودك نهاراً في الخارج أو تحت ظل الأشجار فهذا يعني أن بعوض النمر الآسيوي يتكاثر في مكان قريب


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